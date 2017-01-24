ОРВИ и грипп активизировались после праздников

Как сообщает региональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, эпидемиологическая ситуация в Мурманской области по заболеваемости гриппом и ОРВИ с 16 января по 22 января (3-я неделя года) стабильная, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом незначительно выше уровня эпидемических порогов в целом по совокупному населению.

Результаты лабораторного мониторинга подтверждают циркуляцию прогнозируемых штаммов гриппа, которые были включены в состав вакцин, применяемых для иммунизации населения в текущем эпидсезоне. Наряду с вирусами негриппозной этиологии циркулируют вирусы гриппа, доля положительных находок среди которых свидетельствует о незначительной интенсивности заболеваемости гриппом населения области.

На третьей неделе с учётом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников временно приостанавливалась работа 2 групп 2-х дошкольных образовательных организаций (г.Апатиты, п. Ловозеро), 8 классов в 4-х общеобразовательных организациях области (г.Кандалакша, г.Мурманск).