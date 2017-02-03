Осужденных поощрили посещением бассейна

В порядке поощрения шестеро положительно характеризующихся осужденных, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при ИК-18, в сопровождении сотрудников учреждения посетили плавательный бассейн в поселковом спорткомплексе.

Данный физкультурно-оздоровительный поход был организован с целью стимулирования правопослушного поведения осуждённых-поселенцев и приобщения их к здоровому образу жизни. По словам сотрудников воспитательного отдела, подобные выходы являются одной из составляющих целого комплекса мероприятий по ресоциализации осуждённых и их подготовке к жизни после освобождения.