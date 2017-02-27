От плоской шкалы НДФЛ не отказываемся, надо продемонстрировать рост экономики – Максим Орешкин

Минэкономразвития не предлагает отказаться от плоской шкалы НДФЛ в пользу прогрессивной, сказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума, комментируя появившуюся в последнее время информацию об обсуждении такой возможности. «У нас таких предложений нет», - сказал министр.

Комментируя вопрос, какие предложения Минэкономразвития представит для ускорения темпов роста экономики, Максим Орешкин отметил, что «первый этап подготовки у нас завершён, сейчас начнём более широкое обсуждение на различных мероприятиях».

- С точки зрения экономического роста, это будут те меры, которые позволят выйти на темпы роста мировой экономики - сейчас это около 3% в год, - добавил он.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он в марте пересмотра рейтинга для российской экономики от международных рейтинговых агентств и проводит ли встречи, Максим Орешкин заявил, что «мы постоянно встречаемся с рейтинговыми агентствами, постоянно объясняем, что происходит в экономической повестке, что происходит с экономикой страны».

- Самый главный вопрос, связанный с рейтингами - это выход на траекторию устойчивого роста. Российской экономике нужно продемонстрировать, что этот рост у нас есть, что он устойчив и постепенно ускоряется. Если это будет, то преграды для возвращения к инвестиционным категориям (рейтинга) будут сняты, - сказал министр, пишет finmarket.ru.