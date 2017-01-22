Мурманская область. Арктика22.01.17 10:18
Открытие аэропорта «Мурманск» в 11.00 22 января
На сайте аэропорта «Мурманск» появилась информация, что в 11.00 22 января воздушная гавань Мурманска открывается для приёма и выпуска воздушных судов.
Напомним, что некоторые рейсы были отложены из-за погодных условий со второй половины дня 20 января.
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