Открытие аэропорта «Мурманск» в 11.00 22 января

На сайте аэропорта «Мурманск» появилась информация, что в 11.00 22 января воздушная гавань Мурманска открывается для приёма и выпуска воздушных судов.

Напомним, что некоторые рейсы были отложены из-за погодных условий со второй половины дня 20 января.