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Мурманская область. Арктика22.01.17 10:18

Открытие аэропорта «Мурманск» в 11.00 22 января

На сайте аэропорта «Мурманск» появилась информация, что в  11.00 22 января воздушная гавань Мурманска открывается для приёма и выпуска воздушных судов. 

Напомним, что некоторые рейсы были отложены из-за погодных условий со второй половины дня 20 января.

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