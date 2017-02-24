Мурманская область. Арктика24.02.17 19:05
Открыто движение по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС
Как сообщает «Мурманскавтодор», с 13.00 открыто движение по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС, км 32 - км 123, включая автоподъезд к с.Териберка.
А в это время участники движения на этой автодороге сообщают, что сегодня из Териберки они пробивались около шести часов.
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