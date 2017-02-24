Как сообщает «Мурманскавтодор», с 13.00 открыто движение по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС, км 32 - км 123, включая автоподъезд к с.Териберка.

А в это время участники движения на этой автодороге сообщают, что сегодня из Териберки они пробивались около шести часов.