Открытые межмуниципальные соревнования по авиамодельному спорту пройдут в Кандалакше

Центр детского творчества «Вега» при поддержке управления образования проводит открытые межмуниципальные соревнования по авиамодельному спорту. Главными целями мероприятия являются пропаганда, поддержка и развитие авиамодельного спорта, научно-технического творчества обучающихся образовательных организаций, выявление и поддержка талантливых детей и подростков, сильнейших спортсменов, развитие творческих способностей, практических навыков и умений, интереса к углубленному изучению техники и патриотическое воспитание молодежи.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами авиамодельных соревнований, Единой Всероссийской спортивной классификацией, инструкциями, принятыми на момент проведения соревнований в установленном порядке.

Соревнования состоятся 5 февраля во Дворце спорта (ул. Кировская аллея, 2 а) - с 10.00 до 18.00.

В программу состязаний включены следующие классы: F1N - метательные модели планеров; F1В - резиномоторные модели самолетов; F4A - свободнолетающие модели-полукопии самолётов; Р4А-стендовая оценка моделей полукопий.

Соревнования в каждом виде состоят из 3 туров, по одному полету (допускается вторая попытка в классах F1B и F4A при получении 0 очков за точность). В зачет идет лучшая сумма по 2 турам + оценка за стенд F4A.

К участию в соревнованиях приглашаются дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Педагог-наставник (тренер) команды не должен быть моложе 21 года.

Предварительная регистрация на участие в соревнованиях должна быть произведена педагогом-наставником (тренером) в срок до 27 января по адресу электронной почты: ntsch20077rvandcx.ru.; тел./факсу 8(81533) 9-32-28.