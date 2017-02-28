Отсутствие решения о федеральном софинансировании региональных программ по переселению создают проблемы для улучшения жизни тысяч северян

Сегодня в рамках «правительственного часа» на заседании Мурманской областной думы прошло обсуждение реализации и первых итогов областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

По информации регионального Министерства строительства и территориального развития, с 2010 года из аварийного фонда переселены 3082 человека. Финансирование составило более 2,7 млрд. (фонд реформирования ЖКХ, областной и местные бюджеты). Построено 43 дома. До 1 сентября 2017 года предстоит переселить ещё 709 человек из 383 аварийных жилых помещений в Мурманске, Кандалакше, Зеленоборском и Териберке. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 315 млн рублей.

Данные показатели иллюстрируют динамику расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года. После этой даты в регионе были признаны аварийными ещё 375 домов, в которых проживают почти 7 тысяч человек. Проблемным аспектом является отсутствие решения о федеральном софинансировании региональных программ по переселению.

Также депутаты заострили внимание на вопросах качества отдельных новостроек, организации сноса расселенных домов, критериях соответствия жилых помещений аварийному статусу. Шла речь и о необходимости комплексного развития территорий.

Парламентарии приняли информацию к сведению, подчеркнув важность дальнейшего поиска вариантов реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1.01.2012.