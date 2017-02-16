Озеро на троих: в Санкт-Петербурге подписан протокол по регулированию озера Инари

15 февраля в Санкт-Петербурге прошла встреча уполномоченных от России, Финляндии и Норвегии, посвященная вопросу совместного регулирования водного режима озера Инари.

Российскую сторону представляли заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ПАО «ТГК-1» Геннадий Семенов и директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Станислав Назаров.

Напомним, озеро Инари расположено на территории Финляндии и является естественным водохранилищем для российских и норвежских ГЭС, построенных на реке Паз. Энергетики и экологи согласовали график попусков с учетом технического обслуживания гидроэлектростанций, дали прогноз приточности весной 2017 года и уделили внимание вопросам изменения климата, влияющего на гидропользование.

- Уникальное трехстороннее сотрудничество длится с 1959 года. Все это время стороны тесно сотрудничают и достигают взаимопонимания благодаря решению одной общей важной задачи по сохранению флоры и фауны одного из крупнейших водоемов Европы, - отметил Геннадий Семенов.

Встреча завершилась подписанием итогового протокола трехсторонней встречи по вопросу регулирования водного режима озера Инари на первое полугодие 2017 года.