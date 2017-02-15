В «Арктике» не холодно и на Северном полюсе, и в ледяной воде!Наиболее распространенным нарушением трудовых прав работников региона является задержка сроков выплаты заработной платы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.02.17 15:15

Памятный день в истории нашей страны

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов принял участие в митинге, посвященном 28-ой годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан. Также в мероприятии приняли участие руководители области и города Мурманска, кадеты, ветераны войны в Афганистане, участники других военных конфликтов и боевых действий за пределами страны.

– Мы благодарны всем, кто прошел это испытание, это люди, которые закалили свой характер и сегодня ведут активную деятельность на благо города-героя Мурманска, – обратился ко всем собравшимся глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов. – Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам боевых действий за большую работу по патриотическому воспитанию  подрастающего поколения.

– Это памятный день в истории нашей страны. Он перевернул одну из самых трагических страниц в отечественной летописи, – сказал Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы. – Бесспорно одно – наши солдаты с честью продемонстрировали стойкость, высокое боевое мастерство и взаимовыручку.

Обращаясь к ветеранам-афганцам, спикер отметил, что именно они знают, как тяжело, пройдя через жернова войны, привыкать к мирной жизни. Несмотря на это, они сумели сберечь и пронести через годы главное – то нерушимое ратное братство, которое помогало им выстоять и с честью выдержать суровые испытания.

– И сегодня вы делаете ещё одно великое дело, проводя работу по воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, гражданственности и бескорыстного служения Родине.

В завершение Сергей Дубовой возложил цветы к памятнику «Мурманчанам, погибшим в Афганистане». В церемонии также приняли участие председатели профильных комитетов регионального парламента.

По традиции митинг завершился торжественным возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам на Аллее памяти возле театра Северного флота.

Наша справка:

Советские войска вошли в Афганистан в декабре 1979 года, война продолжалась более девяти лет. По официальным данным, всего в боевых действиях принимали участие более 500 тысяч советских военнослужащих, потери составили более 15 тысяч человек. Официальной датой окончания войны считается 15 февраля 1989 года. В этот день последняя советская колонна пересекла афганскую границу.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Сделан большой шаг в начале пути!
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 183 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире19:00«Море доброты». Социальный проект (12+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливоРоссийский собес крепчает, но не спасает россиян от нищеты-PRO ВалютуЕвро просело на 1,27 рубля, доллар – почти на 97 копеекРубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на нефть-PRO ЭнергетикуКолэнерго работает в режиме повышенной готовностиЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 февраляАО «Мончегорская теплосеть» переходит на прямые платежи с населением-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения