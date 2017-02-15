Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов принял участие в митинге, посвященном 28-ой годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан. Также в мероприятии приняли участие руководители области и города Мурманска, кадеты, ветераны войны в Афганистане, участники других военных конфликтов и боевых действий за пределами страны.

– Мы благодарны всем, кто прошел это испытание, это люди, которые закалили свой характер и сегодня ведут активную деятельность на благо города-героя Мурманска, – обратился ко всем собравшимся глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов. – Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам боевых действий за большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

– Это памятный день в истории нашей страны. Он перевернул одну из самых трагических страниц в отечественной летописи, – сказал Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы. – Бесспорно одно – наши солдаты с честью продемонстрировали стойкость, высокое боевое мастерство и взаимовыручку.

Обращаясь к ветеранам-афганцам, спикер отметил, что именно они знают, как тяжело, пройдя через жернова войны, привыкать к мирной жизни. Несмотря на это, они сумели сберечь и пронести через годы главное – то нерушимое ратное братство, которое помогало им выстоять и с честью выдержать суровые испытания.

– И сегодня вы делаете ещё одно великое дело, проводя работу по воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, гражданственности и бескорыстного служения Родине.

В завершение Сергей Дубовой возложил цветы к памятнику «Мурманчанам, погибшим в Афганистане». В церемонии также приняли участие председатели профильных комитетов регионального парламента.

По традиции митинг завершился торжественным возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам на Аллее памяти возле театра Северного флота.

Наша справка:

Советские войска вошли в Афганистан в декабре 1979 года, война продолжалась более девяти лет. По официальным данным, всего в боевых действиях принимали участие более 500 тысяч советских военнослужащих, потери составили более 15 тысяч человек. Официальной датой окончания войны считается 15 февраля 1989 года. В этот день последняя советская колонна пересекла афганскую границу.