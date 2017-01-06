ПАО «ММТП» перешло на рублевые тарифы

Обществом утверждены цены на услуги по погрузке и выгрузке, а также хранению грузов в российских рублях. Это сделано в рамках исполнения поручений президента России, в числе которых было рекомендовано ФАС России рассмотреть вопрос о необходимости перевода тарифов на услуги операторов морских терминалов в отечественную валюту.

Информация о переводе в российские рубли тарифов на услуги, предоставляемые ПАО «ММТП», уже доведена до сведения всех контрагентов стивидорной компании, сообщает пресс-служба ПАО. В действующие договоры на перевалку грузов внесены изменения, в соответствии с которыми установлены обязательства осуществлять все платежи по договорам в российских рублях.