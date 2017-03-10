Парламентарии Дании посетила Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр

В рамках ознакомительного визита на Кольский полуостров Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр СЗРПСО МЧС России (МАКАСЦ) посетила парламентская делегация Дании в сопровождении чрезвычайного и полномочного посла Королевства Дании в Российской Федерации Томаса Винклера.

Зарубежным гостям показали специальную технику, стоящую на вооружении спасателей, включая экспериментальный аварийно-спасательный автомобиль на базе КАМАЗа (он оборудован жилым и медицинским модулем, а также современным оборудованием). Также начальник Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда Александр Алексеев провел ознакомительную экскурсию по МАКАСЦ, который был открыт в Мурманске на берегу Кольского залива полтора года назад.

Парламентарии Дании не скрывали своего интереса к работе российских спасателей. С большим вниманием они отнеслись к выставке пожарно-спасательной техники, задавали различные вопросы, в том числе о мероприятиях при проведении поисково-спасательных работ, а также организации взаимодействия между экстренным ведомством и заинтересованными структурами, которые в рамках своих полномочий отвечают за обеспечение безопасности в арктической зоне Российской Федерации и, в частности, Мурманской области.

Как отметили гости, между Россией и Данией сложились хорошие отношения, потому так важно, что датские политики смогли увидеть и познакомиться с работой подразделений МЧС – и это значимое для них событие.