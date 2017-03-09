Парламентарии из Дании увидели сильную политическую волю между арктическими державами для развития дальнейшее сотрудничества

9 марта депутаты регионального парламента встретились с делегацией Постоянного комитета по внешней политике парламента Дании. В мероприятии участвовали: председатель областной думы Сергей Дубовой, первый заместитель председателя думы Владимир Мищенко, заместитель председателя думы Наталия Ведищева, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дания в Российской Федерации г-н Томас Винклер, представитель МИД России в Мурманске.

Делегация во главе с председателем комитета по внешней политике парламента Дании г-ном Сёреном Эсперсеном прибыла в Мурманск в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию. Тема визита: развитие Арктического региона, инфраструктуры, защита окружающей среды в Арктике.

Приветствуя гостей, Сергей Дубовой отметил важность сохранения межпарламентских контактов:

– Именно в процессе такого общения возникает доверие между избранными представителями, которое является своеобразным «локомотивом» в международных отношениях. Мы открыты для самого широкого взаимодействия с зарубежными коллегами. Мы верим, что наработанный за последние десятилетия потенциал добрососедства позволит нам сохранить конструктивные отношения между странами. Мурманская область – Арктический субъект Российской Федерации. Дания является прибрежным арктическим государством, членом Арктического Совета. Мы заинтересованы, чтобы Арктика была мирным, процветающим регионом, с хорошей экологией, регионом, где царит взаимопонимание между соседями. Надеюсь, что и наша сегодняшняя встреча будет содействовать укреплению контактов между Мурманской областью и Данией на благо наших жителей.

О надежде на укрепление доброго сотрудничества между нашими регионами говорил и председатель комитета г-н Сёрен Эсперсен.

– Мы видим, что существует сильная политическая воля между арктическими державами развивать дальнейшее сотрудничество, – подчеркнул он.

Сергей Дубовой рассказал об особенностях нашего региона, полномочиях и основных направлениях деятельности Мурманской областной думы.

Спикер также ответил на вопросы зарубежных гостей. В частности, датские парламентарии интересовались проблемами изменения климата, полномочиями региона и федерального центра в части налоговой политики, вопросами утилизации ядерных отходов.