Пенсионные страдания: лет до ста расти нам без старости…

Правительство РФ приняло окончательное решение повысить пенсионный возраст, в настоящее время уже обсуждаются конкретные параметры повышения, пишет газета «Известия» со ссылкой на два источника, близких к правительству страны.

По сведениям издания, на повестке дня стоят вопросы сроков объявления инициативы и детали будущей реформы. «Полагаю, что этот процесс могут разбить на две части. Одну часть обнародовать уже в этом году, другую, которая связана с повышением пенсионного возраста, перенести на период после выборов 2018 года», - сообщил изданию один из источников.

Отмечается, что в настоящий момент идёт рассмотрение нескольких проектов реформы. Один из них предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет с увеличением пенсионного возраста с шагом на полгода каждый год. Второй вариант предусматривает уравнение пенсионного возраста мужчин и женщин до 63 лет.

Источник газеты, близкий к правительству, говорит о том, что объявить о решении могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство. Представитель экспертного сообщества, хорошо знакомый с обсуждением вопроса, добавляет, что, скорее всего, заявление будет синхронизировано с обнародованием основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок Алексея Кудрина.

В свою очередь в пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что решение относительно повышения пенсионного возраста ещё не принято, что подтвердил пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует соцблок.