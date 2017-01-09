Пенсионные страдания: Минфин обеспокоился снижением стоимости баллов

Министерство финансов России и Центробанк внесли правки в концепцию пенсионной реформы, предполагающую, что накопления россиян будут формироваться вне обязательной пенсионной системы (ОПС), пишут «Известия» со ссылкой на заместителя главы Минфина Алексея Моисеева.

По данным издания, планируется внести два принципиальных изменения. Первое затронет так называемых «молчунов», которых будут подключать к новой системе автоматически. Второе относится к налоговым льготам. Министерство финансов предлагает учесть возражения коллег из социального блока кабмина относительно того, что льготы не должны предоставляться работодателям за счёт страховых взносов. По словам Моисеева, новая концепция налоговых льгот сейчас просчитывается.

«Если предположить, что большинство «молчунов» пойдёт в распределительную систему, это могло бы привести к снижению стоимости баллов. Когда мы поняли, что такие риски есть, мы несколько подкорректировали систему, чтобы избежать реализации такого сценария», - рассказал замминистра финансов.

Сейчас накопления «молчунов» находятся под управлением ВЭБа.