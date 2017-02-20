Пенсионные страдания: повышать пенсионный возраст нецелесообразно, а пенсии россиян, родившихся до 1967 года, обеспечиваются государством – Борис Титов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что повышать пенсионный возраст нецелесообразно. «Мы считаем, что повышение пенсионного возраста не даст никакого реального решения проблемы дефицита бюджета Пенсионного фонда. Мы усугубим и социальную проблему», - заявил бизнес-омбудсмен в интервью «Интерфаксу».

Борис Титов также предложил выплачивать пенсию родившимся до 1967 года не через Пенсионный фонд, а из федерального бюджета. «Нам надо признать тот факт, что люди, которые накапливают, и бизнес, который им платит социальный налог, не могут на своих плечах тащить историю тех людей, которые не успели накопить себе на пенсию. Все это висит на сегодняшних работодателях и работниках. Бизнес платит огромные социальные взносы - 30%, на уровне Франции или Дании, а государство при дефиците Пенсионного фонда в любом случае покрывает этот дефицит из бюджета», - подчеркнул он.

- Надо признать эту ситуацию и принять решение о том, что пенсия людей, родившихся до 1967 года, обеспечивается государством. С этим учётом надо планировать и федеральный бюджет, - отметил Борис Титов.

Отвечая на вопрос, где государству взять деньги для обеспечения выплат пенсий из бюджета родившимся до 1967 года, Борис Титов сказал: «Государство и сейчас, выдавая трансферы Пенсионному фонду, где-то их берёт. Если не будет хватать, надо искать новые источники. Это могут быть акцизы, часть денег от нефтяных доходов».

Борис Титов считает, что те, кто родился после 1967 года, пусть работают в той пенсионной системе, которая есть, накапливая себе на пенсию. При этом он высказался против обязательной накопительной части.

- Накопительная часть должна быть добровольным решением, а государство должно стимулировать - не облагать налогами инвестируемые средства. Не надо поддерживать частные и государственные финансовые институты, которые эти деньги размещают, и гарантировать им доход. Они должны работать на рынке, быть конкурентными, - сказал он.