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Мурманская область. Арктика19.01.17 10:24

Перечень «якорных» проектов Мурманской области предложено дополнить проектом компании «Новатэк»

В правительстве Мурманской области под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось первое в текущем году заседание Проектного офиса по подготовке предложений по созданию и развитию Кольской опорной зоны Российской Федерации в Арктике.

На заседании был рассмотрен перечень реализуемых и планируемых к реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации проектов, сформированный Минэкономразвития России на основе информации, представленной субъектами Российской Федерации, федеральными органами государственной власти и организациями в первом полугодии 2016 года. В его составе 151 проект, 18 из которых уже реализуются или будут реализованы на территории Мурманской области.

Также был рассмотрен перечень из 20 приоритетных проектов, которые, по мнению ведомства, являются «якорными» для развития арктических субъектов Российской Федерации и макрорегиона в целом. В их числе проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», проекты строительства головного и серийных универсальных ледоколов и проект создания базы берегового обеспечения и промышленного кластера нефтесервисных производств для шельфовых проектов ПАО «НК «Роснефть».

В ходе заседания членами Проектного офиса отобраны проекты, подлежащие исключению из общего перечня, и проекты для включения в указанные перечни. В частности, перечень «якорных» проектов предложено дополнить проектом компании «Новатэк» по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в с.Белокаменка, а также проектами крупнейших предприятий региона – Кольской ГМК и АО «Апатит».

Кроме того, членам Проектного офиса и профильным исполнительным органам государственной власти необходимо оценить потребность в государственной поддержке по всем проектам.

Предложения от региона будут направлены в Минэкономразвития России в феврале текущего года.

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