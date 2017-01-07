Перед Рождеством огнеборцам пришлось тушить пожар на кухне

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», пожарно-спасательные подразделения региона ликвидировали пожар в г.Заполярный

6 января в 21 час 13 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г.Заполярный, ул. Мира, 13. В результате пожара выгорела электрическая плита, кухонный стол площадью 1,5 кв. метров , закопчены частично стена кухни на площади 0,5 кв. метров , потолок на площади 1,5 кв. метров . На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.