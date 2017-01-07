Мурманская область. Арктика07.01.17 09:27
6 января в 21 час 13 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г.Заполярный, ул. Мира, 13. В результате пожара выгорела электрическая плита, кухонный стол площадью
1,5 кв. метров, закопчены частично стена кухни на площади 0,5 кв. метров, потолок на площади 1,5 кв. метров. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава и 2 единицы техники.
Перед Рождеством огнеборцам пришлось тушить пожар на кухне
Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», пожарно-спасательные подразделения региона ликвидировали пожар в г.Заполярный
6 января в 21 час 13 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г.Заполярный, ул. Мира, 13. В результате пожара выгорела электрическая плита, кухонный стол площадью
Причины пожара устанавливаются.
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