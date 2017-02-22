Передвижная детская библиотека побывала в гостях у ребят из п. Высокий

В канун Дня защитника Отечества Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки посетила ребят средней общеобразовательной школы № 13 п. Высокий.

В школе прошла акция «Я – будущий защитник Отечества». В ней с удовольствием приняли участие ребята разного возраста, которым были предложена электронная викторина «Мы чтим сынов Отечества в мундирах», состоящая из четырёх частей «Воины древней Руси», «Царская армия России» «Красная армия всех сильней» и «Современные защитники Отечества».

Юным северянам очень понравилось разгадывать электронные кроссворды, отвечать на вопросы викторин и участвовать в дискуссии «Кого можно назвать патриотом Отечества?». Школьники смогли показать свои знания в определении знаков отличия родов войск, военных чинах и технике. Участники акции также узнали много нового об истории возникновения праздника. Ученики школы смогли не только проверить свои знания, но и показать ловкость и сноровку во время выполнения конкурсных заданий. Не оставила акция равнодушными и педагогов, которые с большим интересом приняли в ней участие.