Передвижная детская библиотека побывала в гостях у школьников п. Туманный

Передвижная детская библиотека вновь побывала в поселке Туманный, где сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки встретились с учащимися Туманненской общеобразовательной школы.

Мурманские библиотекари провели для старшеклассников беседу-презентацию «Саамы - оленный народ», которая познакомила учащихся не только с жизнью и бытом, но и с легендами и сказаниями североного народа. Школьникам удалось послушать мелодии саамских напевов и звуки настоящего саамского бубна.

Учащиеся младших классов совершили увлекательное путешествие в волшебный мир Уолта Диснея.

В фойе школы все желающие смогли подобрать для себя новые книги и журналы.