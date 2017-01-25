Передвижная детская библиотека продолжает путешествие по Мурманской области

Передвижная детская библиотека областной детско-юношеской библиотеки побывала в гостях у учеников Килпъяврской средней общеобразовательной школы имени А.С. Хлобыстова.

Ребята приняли участие в беседе с элементами викторины «По следам деяний Далевых» и узнали, как Владимир Даль от карьеры военного врача пришел к составлению словаря, что такое «чаронка», «ремох», «живуля», как автор словаря смог в одиночку собрать около 200 тысяч слов. В вестибюле школы специалисты библиотеки давали детям рекомендации по чтению и выдавали книги.