Передвижная детская библиотека продолжает путешествовать по Мурманской области

20 февраля в 9.00 Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывает в гостях у учащихся средней общеобразовательной школы № 13 п. Высокий.

Школьники примут участие в литературно–патриотических часах, медиапутешествиях, литературных и патриотических игровых программах, посвященных Дню защитника Отечества. Ребята познакомятся не только с историей праздника, но и поучаствуют во всевозможных конкурсах и викторинах: «Солдатская смекалка», «Историческая викторина». «Солдатская ложка», «Солдатские сказки», «Доложите обстановку», «Солдатская удаль».