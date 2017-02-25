Мурманская область. Арктика25.02.17 07:30
Передвижная детская библиотека продолжает путешествовать по Мурманской области
26 февраля в 13.00 передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки примет участие в городском празднике «Широкая масленица» в г.Гаджиево на центральной площади.
Маленькие жители города вспомнят традиции масленичной недели вместе со знакомыми литературными героями: котом Матроскиным, Снеговиком и почтальоном Печкиным. Они устроят настоящее театрализованное представление со всевозможными народными играми. Новые необычные книжки ждут ребят.
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