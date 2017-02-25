Передвижная детская библиотека продолжает путешествовать по Мурманской области

26 февраля в 13.00 передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки примет участие в городском празднике «Широкая масленица» в г.Гаджиево на центральной площади.

Маленькие жители города вспомнят традиции масленичной недели вместе со знакомыми литературными героями: котом Матроскиным, Снеговиком и почтальоном Печкиным. Они устроят настоящее театрализованное представление со всевозможными народными играми. Новые необычные книжки ждут ребят.