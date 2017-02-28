Передвижная детская библиотека устроила для юных гаджиевцев масленичный уикенд

Главной площадкой празднования Масленицы в г.Гаджиево традиционно стала площадь перед Домом офицеров, где прошло развлекательное массовое гуляние с народными забавами, играми, хороводами, песнями и плясками.

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки приготовила для юных гаджиевцев праздничную игровую программу «Библиотечная Масленица».

В гости к участникам праздника приехал почтальон Печкин со своими литературными друзьями - веселым Снеговиком и котом Матроскиным. Вместе с ребятами и их родителями книжные герои вспомнили о любимых зимних забавах и слепили снеговиков, поиграли в снежки, покатались на санках, поводили хоровод возле елки, в роль которой выступил Снеговик. Гости праздника также познакомились с обычаями древнего славянского праздника, масленичными играми, хороводами и забавами.