Перламутровые облака - подарок мурманчанам перед Новым годом

Предпоследний день уходящего года преподнёс мурманчанам необычный подарок – над городом около 12 часов дня появились перламутровые облака.

Это очень редкое явление, специалисты нежно-розовые облака называют стратосферными. Они образуются на больших высотах – около 20-30 км. Увидеть перламутровые облака можно только в некоторых районах Земли при восходе или на закате Солнца.

Следует отметить, что Солнце на момент появления этих облаков находилось за линией горизонта, в Мурманске полярная ночь.