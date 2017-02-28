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Мурманская область. Арктика28.02.17 09:06

Персональная выставка Никаса Сафронова откроется в Мурманском областном художественном музее

10 марта  в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие персональной выставки московского художника со всемирно известным именем Никаса Сафронова.

Никас (Николай) Сафронов один из известных российских живописцев нашего времени, Заслуженный художник РФ. Основная часть его работ находится в частных собраниях и музеях России и Европы. Западными коллекционерами было куплено более 800 его холстов. Среди владельцев – известные медийные личности, которых у большинства на слуху. Он создал портреты Владимира Путина, Дмитрия Медведева, президентов многих стран и других деятелей.

Николай Степанович Сафронов – профессор Ульяновского государственного университета где ведёт мастер-класс и читает лекции, академик Международной Академии творчества. Награжден Международным орденом Святого Константина Великого и орденом Святого Станислава, а также высшей наградой Кемеровской области – орденом «Ключ дружбы».

Никас Сафронов сумел завоевать признание широкой публики и ценителей искусства благодаря широкому диапазону художественных пристрастий. Жанры, в которых работает художник – иконопись, кубизм, символизм, и психологические портреты. Многие его произведения строятся на глубоких метафорах и присущей только этому автору системе символов.

На экспозиции будет представлено около 100 работ. Выставка будет работать до 16 апреля.

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