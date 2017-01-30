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Мурманская область. Арктика30.01.17 17:30

Первое в наступившем году заседание клуба «Знакомьтесь – юристы» было посвящено экологическому праву

В областной детско-юношеской библиотеке состоялось первое в наступившем году заседание клуба «Знакомьтесь – юристы» по теме «Экологическое право в России».

В мероприятии приняли участие учащиеся 7-11 классов образовательных учреждений Мурманска. Перед старшеклассниками областного центра выступила Людмила Овечкина, помощник природоохранного прокурора Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры, она рассказала о специфике надзорной деятельности мурманской прокуратуры в сфере экологической безопасности.

Ребята обсудили проблемы экологического контроля, а Людмила Евгеньевна рассказала об особо охраняемых природных территориях Мурманской области, механизмах охраны окружающей среды, об административной и уголовной ответственности за нарушения законодательства в области охраны природной среды.

На представленной тематической выставке «Природоохранная политика в России» школьники познакомились с учебниками по экологическому праву, которые включают курсы лекций, рекомендации по подготовке к семинарам, а также экзаменационные материалы по дисциплине «Экологическое право».

В завершение встречи ребята посмотрели видеосюжет выступления в 1992 году 12-летней канадской школьницы Северн Сузуки на Конференции Организации Объединенных Наций по вопросу разрешения экологического кризиса.

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