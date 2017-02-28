Первые ихтиологи выпущены из ММРК им. И.И. Месяцева на бескрайние водные просторы Мурманской области

27 февраля в соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО «МГТУ» в Мурманском морском рыбопромышленном колледже имени И.И. Месяцева осуществлен первый выпуск специалистов среднего звена по специальности «Ихтиология и рыбоводство».

Защита выпускных квалификационных работ молодых специалистов прошла 22 февраля в рамках Государственной итоговой аттестации. В состав комиссии вошли представители работодателя – ФГБУ «Мурманрыбвод», которые отметили хороший уровень подготовки выпускников, актуальность тематики выпускных квалификационных работ, владение знаниями в области воспроизводства водных биоресурсов и готовность применить эти знания на практике. По итогам защиты были даны рекомендации по трудоустройству и продолжению обучения в Мурманском государственном техническом университете.

Отметим, в мировом рыбном хозяйстве аквакультура давно стала одним из надежных источников обеспечения населения рыбной продукцией. Мурманская область обладает значительным потенциалом для её развития. На территории региона – 111 тысяч кв. метров озёр и водохранилищ, 18 тысяч кв. метров рек. Площадь заливов Баренцева и Белого морей, пригодных под марихозяйства, превышает 7 тысяч га. По оценке отраслевой науки, в прибрежных водах Кольского полуострова можно разводить атлантического лосося, форель, арктического гольца, треску, палтус, камбалу, а также мидии, морских ежей, ракообразных и другие виды гидробионтов, что в перспективе может обеспечить ежегодное выращивание не менее 50 тысяч тонн товарной продукции. В связи с этим очень важным показателем является подготовка грамотных специалистов в области ихтиологии и рыбоводства.