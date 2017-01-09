«Первый рассвет» собираются встретить в этом году мурманчане

11 января на широте Мурманска заканчивается полярная ночь - солнце взойдёт над линией горизонта в 12 часов 42 минуты. В этот день администрация Мурманска проводит традиционное мероприятие «Первый рассвет».

Время проведения – с 12 до 14 часов, место – площадка сопки «Солнечная горка» (1387 км Ленинградского шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет»).

Для удобства мурманчан от остановки «Автобусный парк» (в сторону юга) к месту проведения мероприятия будет курсировать автобус. Начало движения по маршруту – 11 часов 30 минут.

Всем гостям будут вручены памятные значки. По окончанию праздника автобус доставит участников на остановку «Автобусный парк».