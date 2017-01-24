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Мурманская область. Арктика24.01.17 14:55

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в расширенном заседании коллегии Управления МВД по Мурманской области

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в расширенном заседании коллегии Управления МВД России по Мурманской области. Ключевой темой стало подведение итогов 2016 года.

Выступая на заседании, первый заместитель губернатора отметил, что наиболее актуальные задачи, решаемые правоохранительными органами, также находились в зоне пристального внимания губернатора Мурманской области Марины Ковтун, правительства и всех органов исполнительной власти региона. В числе приоритетов – забота о защите граждан и их безопасности, борьба с организованной преступностью и мошенничеством, противодействие коррупции, выявление и профилактика преступлений и правонарушений, в том числе пресечение незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр и торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В Мурманской области в рамках региональных государственных программ реализуются восемь подпрограмм, направленных на профилактику правонарушений. На эти цели в 2016 году выделено более 314 млн рублей, около 28 млн рублей составили ассигнования муниципальных образований. В числе достигнутых результатов первый заместитель губернатора отметил сохранение в Мурманской области тенденции снижения числа регистрируемых преступлений, что характерно как для России в целом, так и для Северо-Западного федерального округа. Также на 22,7% снизилась преступность на улицах, а в общественных местах на 16,7%.

«Мы старались найти решение самых острых вопросов, которые беспокоят жителей Заполярья. Успехи сотрудников заполярной полиции отмечены руководством МВД России и Мурманской области. За высокие показатели в служебной деятельности в 2016 году 26 сотрудников Управления награждены Почётным знаком губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье». Благодарю вас за ответственную и слаженную работу», – отметил Алексей Тюкавин.

Считая высоким и конструктивным уровень взаимодействия правительства Мурманской области и Управления МВД, Алексей Тюкавин в то же время отметил наличие ряда актуальных вопросов, которые не позволяют расслабляться.

«Предстоящий год в первую очередь потребует от вас сохранять активную наступательную позицию в борьбе с преступностью, наращивать имеющийся позитивный задел, продолжить работу по дальнейшему повышению доверия граждан, взаимодействию с гражданским обществом, укреплению кадрового состава и повышению уровня профессиональной и морально-психологической готовности личного состава к выполнению поставленных задач», – сказал первый заместитель губернатора.

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