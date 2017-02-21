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Мурманская область. Арктика21.02.17 15:55

Пескосоляной смеси для посыпки мурманских дорог хватит до конца весны

С начала зимы на посыпку мурманских дорог израсходовано более 20 тысяч тонн пескосоляной смеси. Это почти на 50 процентов больше, чем  прошлой зимой. На зимний период было закуплено 26600 тон песка и 2550 тонн соли для изготовления пескосоляной смеси, которой обрабатывают дороги и тротуары. Химические реагенты в городе не используют.

– Ресурсов у предприятия достаточно, – подчеркнул директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – На весенний период, для которого характерны частые перепады температур, дополнительно закуплено около 3 тысяч тонн песка и  более 200 тонн соли.

К слову, уборка снега, его вывоз с территории города ведется в  круглосуточном режиме. Графики уборки регулярно публикуются на сайте администрации города, в разделе «Актуально». Информация о её проведении размещается во многих городских СМИ, включая газету «Вечерний Мурманск». Самые проблемные участки, заставленные транспортом, перекрываются, ставятся временные запрещающие знаки.

При этом за содержание дворов в чистоте и порядке несут ответственность управляющие компании, эту деятельность  добросовестные горожане регулярно оплачивают. Поэтому имеют все основания требовать результатов работы.

 

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