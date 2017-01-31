Песочную сказку «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» показали в театре кукол Мурманска

29 января перед спектаклем «Тайна дочери короля» педагог-художник Школы развития и рисования песком «Солнечный дом» Татьяна Демина нарисовала для зрителей театра с помощью песка сказку «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду».

Мультфильм, снятый по произведению Лилиан Муур, любят и знают многие. А вот увидеть любимую сказку, которую опытный педагог рисует на песке, удается не всем. Мурманский областной театр кукол предоставляет своим любимым зрителям уникальную возможность – не только получить удовольствие от любимых спектаклей, но и с пользой провести время в их ожидании.

Педагоги Школы развития и рисования песком «Солнечный дом» давно сотрудничают с Мурманским областным театром кукол и каждый раз придумывают для гостей театра что-нибудь интересное.

Следующий мастер-класс пройдёт 19 февраля в 11.30 и 14.00 перед спектаклем «Кариус и Бактериус». Зрители Мурманского областного театра кукол увидят сказку «Как ослик счастье искал», нарисованную песком.