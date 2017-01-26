План проведения Года экологии насчитывает более 100 природоохранных мероприятий на общую сумма в 3,4 млрд рублей

Сегодня губернатор Марина Ковтун приняла участие в работе международной научно-практической конференции «Экология Арктики-2017», которая стала первым масштабным мероприятием Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Мурманской области.

Марина Ковтун отметила, что региональный План проведения Года экологии насчитывает более 100 конкретных природоохранных мероприятий на общую сумма в 3,4 млрд рублей. Всё это конкретные цели, которые мы ставим перед собой и которые необходимо достичь в интересах жителей Мурманской области, сказала глава региона.

Такой же конкретикой наполнена повестка конференции «Экология Арктики-2017». В центре внимания участников конференции – решение проблем обращения с отходами и ликвидация накопленного экологического ущерба, развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения, охрана атмосферного воздуха.

«Итоговая резолюция конференции должна отразить нашу готовность к планомерному улучшению качества окружающей среды и обеспечению экологической безопасности жителей нашего края, стать ориентиром для природоохранных проектов промышленных предприятий», – подчеркнула Марина Ковтун.

Природа Арктики хрупка и уязвима, долго и трудно восстанавливается после необдуманного вмешательства. Поэтому мы должны сделать все возможное для сохранения нашей природы и создать серьезный запас экологической прочности Мурманской области и всей Арктики на будущее, напомнила глава региона.

Участники конференции детально обсудили реализацию концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры на территории Мурманской области, экологические проекты Мурманской ТЭЦ, а также перспективы создания в регионе учебно-тренажерного центра экологической компетенции.