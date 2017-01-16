План проведения Года экологии в Мурманской области, его соответствие задачам, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Государственного совета по вопросам экологического развития страны в интересах будущих поколений, стали основной темой состоявшейся сегодня рабочей встречи главы региона и министра природных ресурсов и экологии региона Эльвиры Макаровой.

План проведения Года экологии в Мурманской области насчитывает более 100 природоохранных мероприятий в рамках пяти стратегических направлений. Главными экозадачами определены создание современной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), ликвидация накопленного экологического ущерба, развитие сети особо охраняемых природных территорий, охрана лесных ресурсов и лесовосстановление, а также экологическое просвещение граждан.

Каждое из этих направлений подразумевает конкретные меры, которые позволят значительно улучшить состояние окружающей среды региона. Так, в этом году планируется завершение строительства мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО мощностью 250 тысяч тонн в год в Северной зоне Мурманской области. В результате – половина всех образующихся в регионе коммунальных отходов будет поступать на новые, построенные в соответствии с актуальными природоохранными требованиями, объекты.

Ликвидации накопленного экологического ущерба будет способствовать переход к практической стадии пилотного проекта по очистке Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества. В результате комплексного обследования акватории залива было выявлено 102 затопленных объекта, проведено их ранжирование с учетом экологической и навигационной опасности, разработана программа очистки акватории Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества.

Региональный план Года экологии активно поддержали крупные промышленные предприятия, мощности которых расположены на территории региона. Акцент сделан не только на текущих природоохранных мероприятиях, но и на модернизации производства, внедрении современного природоохранного оборудования и технологий – так называемых наилучших доступных технологий.

Глава региона обратила внимание на необходимость активно вести экологическую просветительскую работу, особенно среди школьников Мурманской области.