Мурманская область. Арктика19.03.17 09:07
Планируем только наращивать своё присутствие в Арктике - Виктор Кочемазов
– Освоение Арктического бассейна Мирового океана – одна из главных задач, поставленных верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами РФ, и она решается подводными лодками на постоянной основе, - отметил в интервью газете «Красная звезда» начальник Управления боевой подготовки Военно-морского флота России контр-адмирал Виктор Кочемазов. - После длительного перерыва наши атомные подводные крейсера вернулись подо льды Северного Ледовитого океана, в том числе уже имеется опыт подлёдного плавания атомных подводных лодок новых проектов. В перспективе планируем только наращивать своё присутствие в данном регионе, это вопрос безопасности государства.
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