Планируем только наращивать своё присутствие в Арктике - Виктор Кочемазов

– Освоение Арктического бассейна Мирового океана – одна из главных задач, поставленных верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами РФ, и она решается подводными лодками на постоянной основе, - отметил в интервью газете «Красная звезда» начальник Управления боевой подготовки Военно-морского флота России контр-адмирал Виктор Кочемазов. - После длительного перерыва наши атомные подводные крейсера вернулись подо льды Северного Ледовитого океана, в том числе уже имеется опыт подлёдного плавания атомных подводных лодок новых проектов. В перспективе планируем только наращивать своё присутствие в данном регионе, это вопрос безопасности государства.