Плановые отключения в Мурманске на 1 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 1 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 30 января до 16 часов 1 февраля - просп. Кольский, 38;

с 9 часов 1 февраля до 16 часов 2 февраля - ул. Копытова, 25;

с 9 часов 1 февраля до 16 часов 3 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 17, 22.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 20.00 - ул. Максима Горького, 14; ул. Советская, 14.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Генерала Щербакова, 4, 6, 8; ул. Свердлова, 48, 50, 54.

От электроснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Свердлова, 46а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.