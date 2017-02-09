Плановые отключения в Мурманске на 10 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 8 часов 8 февраля до 17 часов 10 февраля – ул. Капитана Копытова, 6, 21, 23, 24, 28, 29, 30;

с 9 часов 9 февраля до 17 часов 10 февраля – ул. Беринга, 5, 7;

9.00 – 15.00 - ул. Павлика Морозова, 1/7.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Генерала Щербакова, 18, 20, 22; ул. Свердлова, 2 (корп. 5).

От электроснабжения:

11.00 – 14.00 - ул. Капитана Копытова, 43;

12.00 – 17.00 - ул. Нахимова, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.