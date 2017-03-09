Мурманская область. Арктика09.03.17 17:47
Плановые отключения в Мурманске на 10 марта
В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 10 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 9 марта до 16 часов 10 марта – ул. Беринга, 1, 3, 9; просп. Кольский, 166.
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - ул. Капитана Копытова, 43.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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