Плановые отключения в Мурманске на 11 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 января.

От горячего водоснабжения и отопления:

11.00 – 13.00 - ул. Шмидта, 1 (корп. 3).

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 11 января до 16 часов 13 января - ул. Героев Рыбачьего, 9, 26.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - проспект Героев-североморцев, 65, 67; ул. Трудовых резервов, 6, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.