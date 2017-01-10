Мурманская область. Арктика10.01.17 17:48
Плановые отключения в Мурманске на 11 января
В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 11 января.
От горячего водоснабжения и отопления:
11.00 – 13.00 - ул. Шмидта, 1 (корп. 3).
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 11 января до 16 часов 13 января - ул. Героев Рыбачьего, 9, 26.
От газоснабжения:
9.00 – 16.00 - проспект Героев-североморцев, 65, 67; ул. Трудовых резервов, 6, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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