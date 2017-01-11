Плановые отключения в Мурманске на 12 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 12 января.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 11 января до 16 часов 13 января - ул. Героев Рыбачьего, 9, 26.

От холодного и горячего водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Книповича, 27, 29, 33 (корп. 2); ул. Полярные Зори, 17 (корп. 2, 3, 4).

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.