Плановые отключения в Мурманске на 13 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 13 февраля до 17 часов 14 февраля – просп. Кольский 62, 66, 68;

с 9 часов 13 февраля до 17 часов 15 февраля – просп. Кольский, 60, 86, 218, 220, 222;

9.00 – 15.00 - ул. Павлика Морозова, 1/7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.