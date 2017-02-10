Мурманская область. Арктика10.02.17 17:47
Плановые отключения в Мурманске на 13 февраля
В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 13 февраля до 17 часов 14 февраля – просп. Кольский 62, 66, 68;
с 9 часов 13 февраля до 17 часов 15 февраля – просп. Кольский, 60, 86, 218, 220, 222;
9.00 – 15.00 - ул. Павлика Морозова, 1/7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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