Мурманская область. Арктика10.03.17 17:46
Плановые отключения в Мурманске на 13 марта
В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 13 марта.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 12.00 - ул. Володарского, 4.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 13 марта до 16 часов 15 марта - ул. Зеленая, 82, просп. Кольский, 72, 76, 78, 172.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Аскольдовцев, 43.
От электроснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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