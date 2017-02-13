Плановые отключения в Мурманске на 14 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 февраля.

От горячего водоснабжения

с 9 часов 13 февраля до 17 часов 14 февраля – просп. Кольский 62, 66, 68;

с 9 часов 13 февраля до 17 часов 15 февраля – просп. Кольский, 60, 86, 218, 220, 222;

с 9 часов 14 февраля до 17 часов 16 февраля – просп. Кольский, 160.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 11.00 - ул. Крупской, 23, 25, 27;

9.00 – 17.00 - ул. Фадеев Ручей, 19;

9.00 – 20.00 - ул. Капитана Копытова, 6.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Бондарная, 28, 32, 34; ул. Свердлова, 70, 72.

От электроснабжения:

9.00 – 11.00 - ул. Полухина, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.