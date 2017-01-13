Плановые отключения в Мурманске на 14 и 16 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 и 16 января.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 20.00 - ул. Володарского, 1, 2а, 2б, 2в; ул. Челюскинцев, 4;

9.00 – 23.59 - ул. Гагарина, 45, 47 (корп. 1, 2).

От газоснабжения:

с 9.30 до 16.00 14 января – просп. Кольский, 173.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.