Плановые отключения в Мурманске на 14 марта
В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 марта.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 17.00 - ул. Осипенко, 14.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 13 марта до 16 часов 15 марта - ул. Зеленая, 82; просп. Кольский, 72, 76, 78, 172.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 37, 39; ул. Профсоюзов, 22, 24; ул. Шевченко, 24, 26.
От электроснабжения:
1.00 – 06.00 - просп. Ленина, 59; ул. Капитана Егорова, 14, 16.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.