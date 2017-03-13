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Мурманская область. Арктика13.03.17 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 14 марта

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 14 марта.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 17.00 - ул. Осипенко, 14.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 13 марта до 16 часов 15 марта -  ул. Зеленая, 82; просп. Кольский, 72, 76, 78, 172.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 -  просп. Героев-североморцев, 37, 39; ул. Профсоюзов, 22, 24; ул. Шевченко, 24, 26.

От электроснабжения:

1.00 – 06.00 -  просп. Ленина, 59; ул. Капитана Егорова, 14, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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