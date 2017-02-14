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Мурманская область. Арктика14.02.17 17:47

Плановые отключения в Мурманске на 15 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 февраля.

От горячего водоснабжения

с 9 часов 13 февраля до 17 часов 15 февраля –  просп. Кольский, 60, 86, 218, 220, 222;

с 9 часов 14 февраля до 17 часов 16 февраля – просп. Кольский, 160.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 10.00 - ул. Крупской, 36, 38;

9.30 – 12.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 2).

От холодного водоснабжения:

8.30 – 14.00 - ул. Зелёная, 42;  ул. Марата, 5 (корп. 1).

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 -  просп. Кирова, 38;  пр. Капитана Тарана, 15, 16;  ул. Свердлова, 2 (корп. 6), 6 (корп. 1).

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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