Плановые отключения в Мурманске на 15 марта
В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 13 марта до 16 часов 15 марта - ул. Зелёная, 82; просп. Кольский, 72, 76, 78, 172.
с 9 часов 15 марта до 16 часов 17 марта - проезд Молодёжный, 3, 5; ул. Марата, 18, 20.
От холодного и горячего водоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Капитана Буркова, 13.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Гагарина, 4; ул. Буркова, 25; ул. Свердлова, 16/9.
От электроснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Книповича, 40, 42, 44; ул. Новое Плато, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.