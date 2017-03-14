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Мурманская область. Арктика14.03.17 17:47

Плановые отключения в Мурманске на 15 марта

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 15 марта.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 13 марта до 16 часов 15 марта - ул. Зелёная, 82; просп. Кольский, 72, 76, 78, 172.

с 9 часов 15 марта до 16 часов 17 марта -  проезд Молодёжный, 3, 5; ул. Марата, 18, 20.

От холодного и горячего водоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Капитана Буркова, 13.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 -  ул. Гагарина, 4; ул. Буркова, 25; ул. Свердлова, 16/9.

От электроснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Книповича, 40, 42, 44; ул. Новое Плато, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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