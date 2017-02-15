Плановые отключения в Мурманске на 16 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 февраля.

От горячего водоснабжения

с 9 часов 14 февраля до 17 часов 16 февраля – просп. Кольский, 160;

с 9 часов 16 февраля до 16 часов 17 февраля – просп. Кольский, 168, пер. Якорный, 2;

9.00 – 12.00 - Верхнеростинское шоссе, 19, 21, 23, 25, 27.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Ломоносова, 10 (корп. 1, 2), 12, 14.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27.

От электроснабжения:

9.00 – 11.00 - просп. Кольский, 6; просп. Кирова, 49;

9.00 – 17.00 - ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.