Мурманская область. Арктика15.03.17 17:58
Плановые отключения в Мурманске на 16 марта
В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 16 марта.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Новое Плато, 10, 12, 14, 18;
с 9 часов 15 марта до 16 часов 17 марта - проезд Молодёжный, 3, 5; ул. Марата, 18, 20.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Привокзальная, 14.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Александрова, 26; ул. Заводская, 1; просп. Героев-североморцев, 43; ул. Морская, 1, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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