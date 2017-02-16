Плановые отключения в Мурманске на 17 февраля

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 17 февраля.

От горячего водоснабжения

с 9 часов 16 февраля до 16 часов 17 февраля – просп. Кольский, 168; пер. Якорный, 2.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - просп. Капитана Тарана, 17, 18; ул. Свердлова, 6 (корп. №), 8 (корп. 1).

От электроснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Мира, 2 (корп. 1);

11.00 – 14.00 - ул. Капитана Копытова, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.