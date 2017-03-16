Плановые отключения в Мурманске на 17 марта

08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?

Мне не до Москвы и США

Лишь бы не было войны

Паны дерутся, а у хлопцев чубы трясутся

«Перезагрузка» не удалась, а «трампизацию» лучше не начинать

Россия и США сегодня в военных вопросах – близнецы-братья

Россия была под санкциями США и будет дальше

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